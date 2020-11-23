Орловцы вновь недовольны работой «Экологистика»

23.11.2020 | 9:35 ЖКХ, Новости

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Ранее в «Зеленой роще» заявили, что не собираются разрывать контракт с перевозчиком.

Жители Урицкого района пожаловались на работу по вывозу отходов сразу из нескольких населенных пунктов. В Сети появились фотографии переполненных контейнерных площадок, которые обслуживает «Экологистик». Ранее работой этого перевозчика возмущались жители частного сектора Орла. Но регоператор мусорной реформы «Зеленая роща» заявила, что не намерена разрывать с ним контракт.

Автор поста о ситуации с мусором в Урицком районе рассказал, что «несмотря на многочисленные обещания» сотрудников «Экологистика», обслуживаемые районы «продолжают утопать в мусоре». Речь идет о населенных пунктах Звягинки, Солнцево, Нарышкино.

Как уже писал «Орелград», на прошлой неделе на заседании профильного комитета горсовета обсуждали схожую ситуацию в Железнодорожном и Заводском районах Орла, которые тоже обслуживает «Экологистик». Выяснилось, что перевозчик попросту не успевает вывозить мусор и из города, и из районов. Примечательно, что несмотря на срывы графиков, «Зеленая роща» отказалась расторгать контракт с этим перевозчиком, т.к. изначально он зарекомендовал себя «добросовестным» и «показывал хорошие результаты».

«Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. С января 2020 года фирма получила контракт на Заводской район, до этого она работала только в Железнодорожном.

Летом водители и разнорабочие «Экологистика» пожаловались на долги по зарплате и объявили забастовку. Они рассказали, что им не платят с мая и написали обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство добилось выплаты зарплаты рабочим, и забастовка отменилась.

ИА «Орелград»

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