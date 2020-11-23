Виновника ДТП с 4 погибшими посадили под домашний арест

На 33-летнего орловца, спровоцировавшего аварию, завели уголовное дело.

УМВД по Орловской области завело уголовное дело на 33-летнего орловца, по вине которого погибли четверо, в том числе ребенок. По версии следствия, именно этот водитель спровоцировал смертельное ДТП. Суд постановил посадить мужчину под домашний арест.

Напомним, как уже писал «Орелград», трагедия произошла 20 ноября на трассе Орел-Новосиль. Предварительно было установлено, что водитель «Опеля Инсигниа» двигался в сторону Орла. В районе деревни Домнино он выехал на встречную полосу и протаранил «Рено». Эта иномарка ехала в сторону Залегощи. Погибли 43-летний водитель «Рено» и три его пассажирки: женщины 40 и 33 лет и 9-летняя девочка.

Еще одного ребенка, 11-летнюю девочку, госпитализировали в реанимационное отделение НКМЦ им. Круглой. Водитель «Опеля» не пострадал. По информации УМВД, оба водителя были трезвыми.

Как рассказали в ведомстве, на мужчину, управлявшего «Опелем», возбуждено уголовное дело по статье о нарушение водителем ПДД или эксплуатации транспортных средств, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье УК предусмотрено наказание до 7 лет тюрьмы.

— Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»