Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком

Во Мценском районе КамАЗ протаранил легковушку.

Вчера, 24 ноября под Орлом произошло страшное ДТП: грузовик протаранил легковушку. В аварии пострадали четверо, один человек погиб.

Как сообщает пресс-служба главка регионального МЧС, авария произошла около 17.00 во Мценском районе, на 341 км автодороги М-2 Крым.

Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. За рулем КамАЗа сидел 37-летний водитель. Он выезжал «с прилегающей территории» и не пропустил «Фольксваген Гольф», который двигался прямо по главной дороге.

Сообщается, что погиб 23-летний водитель иномарки. Его пассажиры – мужчины 31, 32, 21 и 27 лет – получили травмы.

ИА «Орелград»