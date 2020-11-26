Интернет для Орла остается «темным лесом»

Более 22 процентов орловцев никогда не пользовались интернетом.

Любопытные статистические сведения обнародовал Орелстат. Согласно им, по итогам 2019 года в Орловской области только 67 процентов домохозяйств имели возможность выхода в интернет, а широкополосный доступ к Сети имели 65,8 процента домохозяйств. В среднем по России эти показатели составляют 76,9 и 73,6 процента соответственно, по Центральному федеральному округу – 78,7 и 76,5 процента. То есть Орловская область в данном отношении отстает даже от соседних регионов Центра России.

Также подсчитано, что доля орловцев, когда-либо пользовавшихся интернетом, в 2019 году составила 77,5 процента. В Сеть ежедневно выходят 68,6 процента жителей региона не менее одного раза в неделю, но не каждый день — 3,6 процента. В то же время 22,5 процента орловцев никогда не пользовались интернетом. Напомним, что в России проходит реформа, связанная с цифровизацией. Она, в числе прочего, необходима для налаживания прямой связи власти с народом.

«В 2015 году опыт взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти через сеть «Интернет» имела только пятая часть населения Орловской области, а в 2019 году — уже более половины (68,8 процента – в городской местности, 41,5 процента – в сельской)», — отметили в связи с этим в Орелстате.

Также подмечено, что в орловских домохозяйствах для доступа к интернету чаще всего используются телефоны и смартфоны, стационарные компьютеры и ноутбуки, реже — планшетные компьютеры и телевизоры со специальным устройством.

ИА «Орелград»