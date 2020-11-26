За сутки коронавирусом заразился еще 141 житель Орловщины

Умерли 2 человека.

На утро 26 ноября поступила информация еще о 141 заразившемся коронавирусом орловце. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Также стало известно, что за сутки от COVID-19 скончались 2 жителя региона.

Всего с начала пандемии в Орловской области заболели 15483 человека, выздоровели 12610, скончались 188.

В России сегодня побит очередной рекорд по уровню суточной заболеваемости и смертности: к утру четверга выявлено 25 487 вновь заболевших, умерли 524 человека. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 187 990, умерло 38 062, выздоровели 1 685 492.

ИА «Орелград»