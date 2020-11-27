Орловчанка чуть не лишилась жизни из-за сделанного ею замечания

Кровавая драма едва не разыгралась на территории дачного кооператива.

Вступил в силу приговор мирового суда Заводского района города Орла, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Потерпевшей в данном судебном процессе выступила бывшая супруга подсудимого.

Из материалов дела следует, что супруги еще в 2004 году расторгли брак. Несмотря на это, они продолжали вместе проживать под одной крышей – в дачном домике на окраине Орла. По уверениям обеих сторон, а также родственников, никогда прежде конфликтов между бывшими супругами не возникало.

Однако все изменилось летом 2020 года. Мужчина в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения Он вошел в дом с улицы, когда его бывшая жена с еще одной родственницей собирались завтракать. Он был зол, о чем женщины даже не догадывались. Мужчина вспомнил, что бывшая супруга просила его не пить. Кроме того, он возмутился тем, что она «выбросила его баклашку со спиртным».

Подсудимый взял в коридоре топор и занес его над головой бывшей супруги в тот момент, когда та разговаривала по телефону с дочерью. Он несколько раз прокричал «Зарублю!», страшно напугав женщину. Она не ожидала от него ничего подобного. К счастью, мужчина быстро одумался, бросил топор и вышел из дома.

В суде он пояснил, что всему виной – пьянка. Мол, в трезвом состоянии он такого никогда бы не сделал. Но по закону алкогольное опьянение является отягчающим вину обстоятельством. Подсудимый признал вину и получил наказание. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком 1 год. В течение этого времени ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Орла и Орловского района и покидать место жительство по ночам.

ИА «Орелград»