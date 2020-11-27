Орловцы смогут купить пихты из Дании

В областном центре определили места для елочных базаров
Власти Орла проторговали на аукционе 16 площадок, где с 15 декабря начнут работать елочные базары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Елочные базары развернутся в следующих местах:
- ул. Октябрьская в районе дома №57;
- пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
- ул. Пушкина в районе дома №20;
- пл. Комсомольская в районе дома №77;
- ул. Комсомольская напротив дома №78б;
- ул. Комсомольская в районе дома №242;
- ул. Комсомольская в районе дома №356;
- ул. Комсомольская в районе дома №384;
- ул. Дмитрия Блынского в районе дома №2;
- ул. Металлургов (район памятника «Металлург»);
- ул. Раздольная в районе дома №86;
- площадь Маршала Жукова;
- ул. Октябрьская в районе дома №60;
- ул. 8 Марта в районе дома №19;
- ул. Октябрьская в районе дома №120;
- ул. Саханская в районе дома №2.
Разрешение на торговлю действует до 31 декабря 2020 года. На елочных базарах орловцы могут купить ели из Пермского края и Липецкой области, сосны из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей, а также пихты из Липецкой области и Дании. Орловских деревьев на елочных базарах не будет.
Еще 15 площадок остались невостребованными. Чтобы занять их, нужно обратиться в мэрию.
ИА «Орелград»