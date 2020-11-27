Орловцы смогут купить пихты из Дании

В областном центре определили места для елочных базаров

Власти Орла проторговали на аукционе 16 площадок, где с 15 декабря начнут работать елочные базары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Елочные базары развернутся в следующих местах:

ул. Октябрьская в районе дома №57;

пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

ул. Пушкина в районе дома №20;

пл. Комсомольская в районе дома №77;

ул. Комсомольская напротив дома №78б;

ул. Комсомольская в районе дома №242;

ул. Комсомольская в районе дома №356;

ул. Комсомольская в районе дома №384;

ул. Дмитрия Блынского в районе дома №2;

ул. Металлургов (район памятника «Металлург»);

ул. Раздольная в районе дома №86;

площадь Маршала Жукова;

ул. Октябрьская в районе дома №60;

ул. 8 Марта в районе дома №19;

ул. Октябрьская в районе дома №120;

ул. Саханская в районе дома №2.

Разрешение на торговлю действует до 31 декабря 2020 года. На елочных базарах орловцы могут купить ели из Пермского края и Липецкой области, сосны из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей, а также пихты из Липецкой области и Дании. Орловских деревьев на елочных базарах не будет.

Еще 15 площадок остались невостребованными. Чтобы занять их, нужно обратиться в мэрию.

ИА «Орелград»