Орловцы смогут купить пихты из Дании

27.11.2020 | 12:33 Новости, Общество

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В областном центре определили места для елочных базаров

Власти Орла проторговали на аукционе 16 площадок, где с 15 декабря начнут работать елочные базары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Елочные базары развернутся в следующих местах:

  • ул. Октябрьская в районе дома №57;
  • пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
  • ул. Пушкина в районе дома №20;
  • пл. Комсомольская в районе дома №77;
  • ул. Комсомольская напротив дома №78б;
  • ул. Комсомольская в районе дома №242;
  • ул. Комсомольская в районе дома №356;
  • ул. Комсомольская в районе дома №384;
  • ул. Дмитрия Блынского в районе дома №2;
  • ул. Металлургов (район памятника «Металлург»);
  • ул. Раздольная в районе дома №86;
  • площадь Маршала Жукова;
  • ул. Октябрьская в районе дома №60;
  • ул. 8 Марта в районе дома №19;
  • ул. Октябрьская в районе дома №120;
  • ул. Саханская в районе дома №2.

Разрешение на торговлю действует до 31 декабря 2020 года. На елочных базарах орловцы могут купить ели из Пермского края и Липецкой области, сосны из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей, а также пихты из Липецкой области и Дании. Орловских деревьев на елочных базарах не будет.

Еще 15 площадок остались невостребованными. Чтобы занять их, нужно обратиться в мэрию.

ИА «Орелград»

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