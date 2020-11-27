Спор о дорогих сорняках под Орлом дошел до облсуда

Апелляционная инстанция разобралась в непростой ситуации.



В Орловской области в судебном порядке пришлось решать спор территориального управления Россельхознадзора и собственника участка из категории земель сельхозназначения. Последний расположен на территории Знаменского района Орловской области.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, ранее там был проведен плановый рейд. В результате инспекторы задокументировали факт зарастания участка, площадь которого составляет 401 га, сорной травой, деревьями и кустарником. Наличие такой растительности указывает на то, что земля по назначению не используется и не вовлечена в оборот. Закон же велит, чтобы такие земли не простаивали без дела.

«Указанный земельный участок принадлежит ООО «Региональная кормовая база «Орел — Растениеводство» на праве собственности, — пояснили в ТУ Россельхознадзора».

Минувшим летом это предприятие оштрафовали за нарушение земельного законодательства на 400 тысяч рублей и выдали ему предписание. Однако у компании имелся свой взгляд на происходящее. Виновной она себя не признала. Организация обратилась в Хотынецкий районный суд с заявлением об отмене постановления Россельхознадзора в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Однако районный суд признал действия инспекторов законными. В то же время он вошел в положение истца. Компания испытывает финансовые трудности. В результате сумма штрафа за сорняки была снижена вдвое – до 200 тысяч рублей. Такое решение аграриев не устроило, и они обжаловали его в апелляционном порядке. Решать спор пришлось судебной коллегии Орловского облсуда. Она пришла к выводу, что суд первой инстанции разрешил спор законно и справедливо, в связи с чем его решение было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»