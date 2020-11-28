Орловские чиновники «проели» полмиллиарда

Деньги были потрачены на содержание 1,2 тысячи служащих.

На 1 октября 2020 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составила 1217 единиц. Такие данные приведены в отчете об исполнении регионального бюджета за 9 месяцев 2020 года, который правительство представило на утверждение в облсовет народных депутатов.

За отчетный период времени, согласно официальной информации, фактические затраты на денежное содержание упомянутых служащих составили 451,202 миллиона рублей. Кроме того, из областного бюджета было потрачено 7,232 миллиарда рублей на денежное содержание работников бюджетной сферы. Сообщается, что всего в регионе насчитывается 30 441 работник государственных учреждений.

Ранее Орелстат сообщил, что в Орловской области средний размер заработной платы в сфере государственного управления составляет 36 590 рублей в месяц. В целом в течение текущего года чиновники по своим доходам уступали только представителям финансовой и страховой сферы, которые ежемесячно в среднем зарабатывать по 43 948 рублей.

Отметим, что средний уровень зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг, по официальным данным, составляет 30 147 рублей в месяц, в сфере образовании – 28 606 рублей, в сфере культуры – 24 437 рублей. Напомним, в Орловской области действуют нормы, утверждаемые областными властями для каждого поселения, города и района. Они устанавливают лимиты выделения средств на содержание чиновников, выходить за рамки которых не рекомендуется.

ИА «Орелград»