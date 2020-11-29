В Мценске пешеход отсудил 350 тысяч у водителя и его жены

Суд рассмотрел гражданское дело о возмещении морального ущерба.

Непростое гражданское дело о компенсации причиненного морального вреда рассмотрел Мценский районный суд. В роли истца выступил местный житель, который стал жертвой ДТП. Как пояснили в пресс-службе районного суда, он переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре», когда был сбит грузовым фургоном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но затем суд его прекратил ввиду истечения сроков уголовного преследования. Тем самым водитель фургона избежал уголовной ответственности. Отвечать ему пришлось в рамках публичного права. Второй ответчицей в данном процессе стала его теперь уже бывшая жена, которая оказалась владельцем того самого фургона.

Истец просил взыскать с них расходы на лечение, чуть более 13 тысяч рублей, а также 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Он уверял, что помимо физических травм перенес еще и нравственные страдания. Ответчики иск не признали. Так, водитель пытался возложить вину на потерпевшего. По его версии, пешеход был сам виноват в том, что попал под колеса, так как при выходе на «зебру» не убедился в безопасности перехода.

Женщина не признала требования, свалив всю вину на своего бывшего мужа. Мол, за рулем находился именно он и к тому же взял машину без ее ведома. Оба ответчика также просили суд учесть их материальное положение и наличие иждивенцев. В суде пояснили, что требования о возмещении расходов на лечение были оставлены без рассмотрения, поскольку истцом не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора.

А требования о компенсации морального вреда были удовлетворены частично. Суд снизил заявленную сумму с 500 до 350 тысяч рублей, которые истцу должны будут заплатить бывшие супруги. Кроме того, с них взысканы судебные расходы в сумме 15,8 тысячи рублей, которые они также должны оплатить в равных долях.

Добавим, что в апелляционной инстанции решение обжаловали обе стороны. Истец просил увеличить размер взысканной компенсации морального вреда, а бывшая супруга ДТП настаивала на отмене решения. Однако оно было оставлено без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»