Число случаев COVID-19 в Орловской области превысило 16 тысяч

30.11.2020 | 10:34 Новости, Общество

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За сутки коронавирусом заразились еще 146 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 16 тысяч и достигло 16 065, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 146 человек.

Вместе с тем выздоровели всего 52 человека, количество победивших вирус выросло до 13 430. Количество летальных исходов осталось прежним — 196.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 338. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 295 654 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано за весь период – 1 778 704. Умерло за весь период – 39 895», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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