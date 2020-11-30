С орловцев взыскали долги по ЖКХ на 57 млн рублей

Задолженность накопилась более чем у 6000 граждан и организаций.

В Орловской области за 10 месяцев 2020 года судебные приставы окончили и прекратили 6650 исполнительных производств по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Такие данные привела пресс-служба регионального управления ФССП. Сообщается, что более 4,3 тысячи исполнительных производств данной категории за отчетный период времени были окончены фактическим исполнением требований. В целом в этом году с должников было взыскано 57,266 миллиона рублей, которые орловцы задолжали за услуги ЖКЭ.

«В целях эффективного взыскания задолженностей данной категории судебные приставы проводят проверки имущественного положения должников, розыск и арест имущества, — рассказали в УФССП. — До погашения долга может быть установлен запрет на регистрационные действия».

Одной из самых действенных мер приставы называют временное ограничение на выезд должников за пределы РФ. В текущем году в Орловской области было вынесено 5245 таких постановлений. В УФССП напомнили, что имеются и другие меры, применяемые в отношении тех, кто добровольно платить по счетам отказывается. Например, у простых граждан задолженность списывается с банковских счетов или вычитается из зарплаты, а руководителей организаций-должников предупреждают об уголовной ответственности.

ИА «Орелград»