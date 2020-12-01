300 тысяч квадратных метров жилья для орловцев

Собственное жилье для орловцев становится доступнее.

В 2020 году площадь новостроек в Орловской области увеличилась уже на 230 тыс. кв. м, а ставка по ипотеке снижена до 4,1%. Наращивание объёмов строительства идёт параллельно с развитием ипотеки благодаря реализации в области нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ипотечные кредиты со льготной процентной ставкой в 2019 году уже получили 236 граждан. В этом году – 206 человек, в том числе 51 молодая семья. С помощью льготного ипотечного кредитования орловцы смогли приобрести жилье в новостройках г. Орла и Орловского района.

Что касается льготных условий кредитования, то осуществляются они на основе трёхстороннего взаимодействия между кредитной организацией, застройщиком и Правительством Орловской области.

Приобрести собственные квадратные метры в рамках программы жители региона могут у ПАО «Орёлстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2».

На текущий год запланировано строительство 331 тыс. кв. м жилья в Орловской области. На момент публикации введено в эксплуатацию более 70%. Сейчас строительство активно ведётся в г. Орле, г. Ливны и в Орловском районе. Большая часть объектов будет сдана до конца 2020 года.

Получить свидетельство о праве на заключение договора приобретения жилого помещения с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой можно в управлении по реализации государственных жилищных программ Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д.45, тел. +7 (4862) 59-88-34, 59-88-29.

Реализация регионального проекта «Ипотека» продолжится в 2021 году.

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ИА «Орелград»