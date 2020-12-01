Более 500 орловцев лечат от коронавируса на дому

1.12.2020 | 15:50 Медицина, Новости, Общество

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С помощью бесплатных лекарств власти пытаются разгрузить коечный фонд.

В Орловской области более 500 амбулаторных COVID-пациентов получили бесплатные лекарства. Об этом на брифинге для СМИ 1 декабря сообщил глава департамента здравоохранения Иван Залогин.

Больным, которые лечатся на дому, выдают по 10 наименований препаратов. Каких именно, в пресс-службе облправительства не уточнили. Сообщается, что амбулаторно лечатся пациенты с легким течением заболевания, а также со средним.

«Поступивших лекарственных препаратов хватит на декабрь, а в январе ожидаются дополнительные поставки медикаментов, — рассказали в пресс-службе.

В облправительстве уточнили, что лечение пациентов на дому «снижает нагрузку на коечный фонд региона, поскольку  предотвращает госпитализацию некоторых больных».

Напомним, ранее вице-спикер РФ Татьяна Голикова назвала Орловскую область в числе регионов с «наиболее критичной ситуацией» с койками в больницах для зараженных коронаврусной инфекцией.

ИА «Орелград»

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