Еще 148 орловцев заразились COVID-19, трое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 16 213

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 16 213, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 148 человек.

Вместе с тем за день умерли три пациента с подтвержденным COVID-19, количество летальных исходов выросло до 199. Выздоровели 229 человек (13 659 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 322 056. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 26 402 человек во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 1 803 467 человек (+24 763), умерли 40 464 (+569).

ИА «Орелград»