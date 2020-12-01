Еще 148 орловцев заразились COVID-19, трое умерли

1.12.2020 | 10:53 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 16 213

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 16 213, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 148 человек.

Вместе с тем за день умерли три пациента с подтвержденным COVID-19, количество летальных исходов выросло до 199. Выздоровели 229 человек (13 659 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 322 056. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 26 402 человек во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 1 803 467 человек (+24 763), умерли 40 464 (+569).

ИА «Орелград»

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