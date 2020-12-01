Обманувший орловских дольщиков бизнесмен задержан

Олега Шаталова подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей.

Вчера, 30 ноября силовики задержали гендиректора ООО «Пенобетон-Орел» Олега Шаталова. Об этом рассказала пресс-служба СК России по Орловской области. Шаталова подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Как уже писал «Орелград», по данным следствия, Шаталов в 2014-2017 годах заключил несколько договоров с дольщиками дома в Змиевке. Получив от них 5 млн рублей, бизнесмен распорядился деньгами «по своему усмотрению». Дом не достроен до сих пор. Действия топ-менеджера квалифицировали как мошенничество.

— В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград», видео прокуратуры Орловской области