Орловец избил приятеля и угнал его автомобиль

1.12.2020 | 11:58 Новости, Происшествия

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Преступление было совершено под Орлом по «пьяной лавочке».

Житель Орловской области ближайшие четыре года проведет в местах лишения свободы. Причем ему еще повезло. Как отметили в суде Верховского района, рассмотревшего это уголовное дело, санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет. Речь идет об угоне чужого транспортного средства с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшего.

Как сообщила пресс-служба Верховского районного суда, подсудимый совместного со своим знакомым распивал спиртные напитки. Желание угнать автомобиль собутыльника возникло у него именно в процессе застолья. Машина была открыта. Злоумышленник сел за руль без разрешения владельца.

Последний пытался помешать угонщику. В ответ тот вышел из автомобиля и начал избивать своего собутыльника руками и ногами. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Одолев оппонента, преступник с места преступления скрылся.

В судебном заседании свою вину в совершении преступления он признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал его действия по ч.4 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) с применением насилия, опасного для здоровья). В качестве смягчающих вину обстоятельств было учтено активное содействие следствию и наличие у подсудимого малолетних детей.

ИА «Орелград»

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