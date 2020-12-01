Подчиненные Клычкова разошлись в показаниях по гриппу

Главы двух департаментов предъявили противоречащие сведения.

Орловские чиновники выдают противоречивую информацию о состоянии заболеваемости в регионе. В то время, как один из членов правительства Орловской области заявляет, что гриппом на Орловщине никто не болеет, другой член правительства докладывает о десятках людей с этим диагнозом.

30 ноября на заседании регионального оперштаба глава департамента образования Татьяна Крымова рассказала о ситуации с заболеваемостью в орловских школах. Среди прочего, она доложила, что «всего в настоящее время в школах региона в связи с заболеванием отсутствует 6251 школьник», из них «4757 – в связи с гриппом и ОРВИ». При этом 634 сотрудника школ «болеют гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями». «У сотрудников дошкольных образовательных организаций коронавирус подтвержден у 58 человек, гриппом и ОРВИ болеют 409 человек», — цитирует Крымову пресс-служба губернатора.

А уже 1 декабря на брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин заявил, что «в регионе не зарегистрированы больные с гриппом».

Напомним, как уже писал «Орелград», до 12 ноября в Орловской области по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой должны были усилить иммунизацию от гриппа. На тот момент в регионе было привито чуть больше половины взрослого населения, которым прививка положена по плану. Буквально за 10 дней в области собирались привить 75% из тех, кто должен пройти вакцинацию.

ИА «Орелград»