В Орловскую область доставили 30 аппаратов ИВЛ

1.12.2020 | 10:16 Медицина, Новости

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Аппараты выделил федеральный центр.

В Орловскую область поступила партия новых аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в ходе прямого эфира в соцсети рассказал губернатор Андрей Клычков. Всего регион получил 30 аппаратов.

По словам губернатора, медицинское оборудование в область поступило в рамках договоренностей с Минпромторгом РФ. После оформления ИВЛ их распределят по медицинским учреждениям.

Как уже писал «Орелград», показатель заболеваемости коронавирусом в Орловской области на 41% выше среднероссийского. При этом большинство «ковидных» коек в орловских больницах не оснащены аппаратами ИВЛ и системой подачи кислорода. Так, из 1472 коек, перепрофилированных или вновь созданных для лечения ковидных больных, лишь 796 имеют систему подачи кислорода, 161 койка оснащена аппаратами ИВЛ.

ИА «Орелград»

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