Еще 151 орловец заразился COVID-19, трое умерли

Общее число случаев в регионе достигло 16 364

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 16 364, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 151 человека.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 202. Выздоровели 13 897 человек (+238 за день).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 25 345. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 347 401 случай. Выписано за весь период – 1 830 349. Умерло за весь период – 41 053», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»