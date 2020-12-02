Водитель, сбивший девочку под Орлом, ушел от наказания

Суд закрыл уголовное дело в отношении виновника ДТП.

Постановление о прекращении уголовного дела издал Урицкий районный суд Орловской области. Оно было возбуждено по ст. 264 ч.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвиняемому грозило наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до обязательных работ на срок до 160 часов. Однако наказания ему удалось избежать.

Как следует из материалов дела, подсудимый органом предварительного следствия обвинялся в том, что в июне 2020 года совершил ДТП с пострадавшим. Поздним вечером он двигался по улицам поселка Нарышкино на мопеде «Орион» с неисправной тормозной системой. К тому же этот водитель не имел права управления транспортным средством.

Более того, двигался он по улицам, «проявляя преступную неосторожность в форме небрежности, необходимых мер предосторожности не соблюдал». В результате мопед сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине в попутном движению транспорта направлении. Пострадавшая получила тяжелый перелом голени, то есть травму, повлекшую тяжкий вред ее здоровью.

В судебном заседании потерпевшая сторона заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением с ним, указав, что причиненный ущерб он возместил и загладил. Подсудимый ходатайство поддержал, указав, что признал вину в совершении преступления полностью. Только государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела.

Однако суд, рассмотрев доводы участников процесса, счел возможным удовлетворить ходатайство. В результате он постановил освободить обвиняемого от уголовной ответственности по ч.1 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации и распорядился вернуть ему мопед, который был вещественным доказательством.

Процессуальные издержки по данному процессу были отнесены на счет федерального бюджета. Кроме того, без рассмотрения был оставлен гражданский иск прокурора о взыскании с обвиняемого денежных средств в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В данном случае ставился вопрос о возмещении виновником ДТП государству средств, потраченных на лечение пострадавшей девочки.

ИА «Орелград»