Еще трое орловцев умерли от COVID-19, 153 заразились

Общее число случаев в регионе достигло 16 517

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 16 517, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 153 человек.

Вместе с тем умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 205. Выздоровели 14 178 человек (+281 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 375 546. За сутки диагноз подтвердился у рекордного числа граждан — 28 145. С начала пандемии выздоровел 1 859 851 пациент (+29 502), умерли 41 607 (+554).

ИА «Орелград»