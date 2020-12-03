Клычков объявил 31 декабря выходным днем

3.12.2020 | 8:50 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Правда, только для женщин-чиновниц.

Орловская область стала вторым регионом России, где 31 декабря 2020 года объявлен выходным днем. Ранее такое же решение приняли власти Белгородской области. Правда, не все жители Орловщины смогут провести этот день дома.

Губернатор Андрей Клычков дал понять, что выходным канун Нового года станет только для женщин-чиновниц.

— Как в прошлом году планируем сделать. У нас этот день [31 декабря] тогда был выходным, — цитирует Клычкова Daily Storm.

В 2019 году дополнительный выходной организовали для орловских женщин-госслужащих.

Для сравнения, в Белгородской области на работу 31 декабря 2020 года не выйдут все сотрудники органов исполнительной власти, областных госучреждений и предприятий. Рабочий день будет перенесен на субботу, 26 декабря.

Напомним, ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал всех российских губернаторов сделать 31 декабря выходным, так как за это выступает 85 процентов населения. На уровне федерального центра принято решения объявить всеобщим выходным 31 декабря 2021 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования