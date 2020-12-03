Клычков объявил 31 декабря выходным днем

Правда, только для женщин-чиновниц.

Орловская область стала вторым регионом России, где 31 декабря 2020 года объявлен выходным днем. Ранее такое же решение приняли власти Белгородской области. Правда, не все жители Орловщины смогут провести этот день дома.

Губернатор Андрей Клычков дал понять, что выходным канун Нового года станет только для женщин-чиновниц.

— Как в прошлом году планируем сделать. У нас этот день [31 декабря] тогда был выходным, — цитирует Клычкова Daily Storm.

В 2019 году дополнительный выходной организовали для орловских женщин-госслужащих.

Для сравнения, в Белгородской области на работу 31 декабря 2020 года не выйдут все сотрудники органов исполнительной власти, областных госучреждений и предприятий. Рабочий день будет перенесен на субботу, 26 декабря.

Напомним, ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал всех российских губернаторов сделать 31 декабря выходным, так как за это выступает 85 процентов населения. На уровне федерального центра принято решения объявить всеобщим выходным 31 декабря 2021 года.

ИА «Орелград»