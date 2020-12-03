Орловцев предупредили о появлении поддельных приставов

Мошенники создают в Сети фишинговые сайты для выманивая денег.

Управление ФССП России по Орловской области обратилось к жителям региона с важным предупреждением. Граждан призывать быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Последние буквально маскируются под судебных приставов, выманивая у доверчивых пользователей их деньги. Хищение средств, как пояснили в УФССП, производится при помощи фишинговых сайтов – электронных копий официального сайта службы судебных приставов.

«Мошенническая схема действует следующим образом, — рассказали в УФССП по Орловской области. — На мобильный телефон гражданина приходит смс-сообщение о существующей задолженности. Далее гражданину предлагается погасить долг, перейдя по прикрепленной ссылке, которая ведет пользователя на сайт, копирующий дизайн Федеральной службы судебных приставов».

Чтобы ввести пользователей в заблуждение, аферисты используют изображения официальной символики службы судебных приставов. А сам сайт делают внешне очень похожим на настоящий. Специалисты сразу распознают подделку. Так, они говорят, что мошенники используют ненастоящие логотипы, а также вымышленные адреса и номера телефонов. Интересно, что они пытаются и «подстраховаться»: на фишинговом сайте нередко мелким шрифтом пишет, что он не является официальным сайтом ФССП России. Но это тоже не более чем уловка.

«Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, управление ФССП России по Орловской области рекомендует гражданам и юридическим лицам проверять себя на наличие задолженности только на официальном интернет-сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств», — говорят в ведомстве. — Все сервисы Федеральной службы судебных приставов являются абсолютно бесплатными».

Если задолженность имеется, то оплатить ее можно через портал государственных услуг.

ИА «Орелград»