Особый режим в Орловской области продлили на следующий год

«Антикоронавирусные» меры будут действовать до 31 января 2021 года.

Ограничения по коронавирусу в Орловской области продлены до 31 января 2021 года. Об этом сообщил информационный центр регионального оперштаба.

— Это решение касается продления существующих ограничительных мер, в том числе и дистанционного режима обучения для студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов. По итогам января мы будем принимать решение о целесообразности продления срока ограничительных мероприятий, — пояснил губернатор Андрей Клычков.

Режим ограничений включает в себя соблюдение масочного режима в общественных местах и транспорте, социальную дистанцию и другие меры безопасности.

ИА «Орелград»