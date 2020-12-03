Поклонская возмутилась очередями за лекарствами в Орле

Депутат Госдумы напомнила, что орловский губернатор рапортовал о наличии лекарств в регионе.

Депутат Госдумы, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская обратила внимание на проблемы с обеспечением лекарствами в Орловской области. Поклонская возмутилась, что на фоне явного дефицита антибиотиков губернатор Андрей Клычков рапортует, что лекарства есть, и «даже с запасом».

Напомним, как уже писал «Орелград», вчера в Сети разлетелся снимок очереди за антибиотиком к муниципальной аптеке на улице Красина в Орле. Люди вынуждены стоять по несколько часов, чтобы приобрести выписанное врачом лекарство.

Обратила внимание на этот снимок и Наталья Поклонская.

— Вот такие фотографии мне присылают из разных регионов России (сегодня прислали из города Орла), — написала политик в соцсети. — На фото — очередь за медицинским препаратом «Цефтриаксон», а это чуть ли не единственная аптека в городе, где он есть. В то же время губернатор ранее заявлял, что данный препарат имеется в наличии — даже с запасом.

Поклонская попросила Клычкова «подсказать людям», когда же препарат появится в продаже. «Или для этого тоже нужна помощь федерального центра?» — иронично закончила свой пост депутат ГД.

ИА «Орелград»