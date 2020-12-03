В Орле распродают имущество АИЖК

На торги выставят гараж и земельный участок.

Имущество государственного застройщика «АИЖК Орловской области» выставили на торги. В рамках процедуры банкротства с молотка пустят гараж и земельный участок под ним. Недвижимость оценили в 4,5 млн рублей, сообщает издание «Вечерний Орел».

Здание площадью 112,5 кв. м. и земельный участок в 137 кв. м. расположены на улице Салтыкова-Щедрина, 23Б в Орле. Стоимость гаража оценили в 3,6 млн рублей, земли — 853 тыс. рублей.

Собрание кредиторов, которые должны согласовать цену и порядок торгов, назначено на 17 декабря.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее стало известно, что дело экс-директора АИЖК Сергей Кочергина ушло в суд. По версии следствия, бывший глава госкомпании разными способами вывел из активов предприятия почти 300 млн рублей.

ИА «Орелград»