Еще 165 орловцев заразились коронавирусом

8.12.2020 | 11:07 Новости, Общество

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За сутки умерли трое больных

Еще 165 орловцев заразились коронавирусом, общее число случаев достигло 17 305, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день скончались три человека с подтвержденным COVID-19, число летальных случаев достигло 216. Выздоровели 15 136 человек (+299 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 515 009. За сутки диагноз подтвердился у 26 097 человек. С начала пандемии выздоровели 1 981 526 пациентов (+24 938), умерли 44 159 (+562).

ИА «Орелград»

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