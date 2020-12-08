За сутки умерли трое больных

Еще 165 орловцев заразились коронавирусом, общее число случаев достигло 17 305, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день скончались три человека с подтвержденным COVID-19, число летальных случаев достигло 216. Выздоровели 15 136 человек (+299 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 515 009. За сутки диагноз подтвердился у 26 097 человек. С начала пандемии выздоровели 1 981 526 пациентов (+24 938), умерли 44 159 (+562).

ИА «Орелград»