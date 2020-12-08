Орловские медики и педагоги получают доступ к высокоскоростному интернету

101 учебное заведение Орловщины подключены к высокоскоростному интернету в текущем году.

Все социально-значимые объекты Орловской области, а их около тысячи, получат выход в Интернет до конца 2021 года. Внедрение цифровых технологий осуществляется в ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика». Работы осуществляются на основании государственного контракта Минцифры России.

Исполнение госконтракта началось в сентябре прошлого года. Согласно плану, 688 социально-значимых объектов получат доступ к высокоскоростному Интернету. В предыдущем году выход в интернет получила четверть от всех учреждений. Еще 221 объект – в текущем, а это 68 органов местного самоуправления, 101 учебное учреждение, 51 фельдшерско-акушерский пункт и 1 пожарная часть.

Проект выводит на новый уровень условия работы орловских медиков, педагогов, сотрудников пожарной службы во всех районах области. Быстрый интернет – сегодня это базовая потребность для любой организации. Когда же речь идёт о больницах, школах и других социально-значимых объектах, то это уже вопрос качества жизни людей: возможность получать услуги без личного обращения, уход от бюрократической волокиты, быстрое реагирование на запросы населения.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будут запущены государственные цифровые сервисы практически на все случаи жизни. Это упростит получение государственных услуг гражданами и бизнесом.

#виден_результат57

ИА «Орелград»