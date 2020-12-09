Мэрию Орла заставили купить квартиру еще одному льготнику

Прокуратура через суд защитила жилищные права инвалида.

Администрацию Орла по суду заставили купить жилье инвалиду. Судиться с чиновниками в интересах орловца пошел прокурор.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, местный житель пожаловался в ведомство на нарушение своих жилищных прав. Мужчина – инвалид II группы с детства. По закону ему положена дополнительная жилплощадь. Более того, в 2017 году он получил статус малоимущего, а вместе с ним – право на получение жилья вне очереди. Впрочем, получить квадратные метры это ему так и не помогло.

Прокуратура через суд обязала администрацию Орла предоставить мужчине благоустроенное жилье. Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»