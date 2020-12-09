Мишустин дал Орловщине 290 млн рублей

Правительство решило поддержать регионы, пострадавшие от пандемии.
В бюджет Орловской области перечислят 290 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Орловщина вошла в число 25 регионов, которым обещана поддержка из-за пандемии коронавируса. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
На сайте правительства сказано, что на этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну.
По словам Мишустина, на эти деньги регионы смогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать ЖКХ или завершить проекты, направленные на обеспечение комфортных условия для жизни граждан.
ИА «Орелград»