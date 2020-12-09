Мишустин дал Орловщине 290 млн рублей

9.12.2020 | 11:19 Новости, Политика

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Правительство решило поддержать регионы, пострадавшие от пандемии.

В бюджет Орловской области перечислят 290 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Орловщина вошла в число 25 регионов, которым обещана поддержка из-за пандемии коронавируса. Распоряжение о выделении дополнительных средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На сайте правительства сказано, что на этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну.

По словам Мишустина, на эти деньги регионы смогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать ЖКХ или завершить проекты, направленные на обеспечение комфортных условия для жизни граждан.

ИА «Орелград»

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