В Орле маршрутка снесла столб

В ДТП пострадала пассажирка автобуса.

Вчера, 8 декабря в Орле произошло ДТП с маршруткой. Пассажирский ПАЗик врезался в столб. Пострадала одна из пассажирок автобуса.

Авария произошла около 18.00 на улице Московской. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем ПАЗа был 61-летний водитель. Автобус ехал со стороны улицы Орджоникидзе в направлении Московского шоссе. В районе дома №126 по улице Московской маршрутка почему-то сошла с дороги, протаранила ограждение и врезалась в световую опору. Чем был вызван такой маневр водителя, в ведомстве не уточнили.

Сообщается, что в результате ДТП пострадала 36-летняя женщина — пассажирка маршрутки. Она получила травмы, но госпитализация не потребовалась.

Авария нарушила движение городского транспорта. В частности, из-за повреждения контактной сети произошли сбои в движении троллейбусов №№1,5 и 8, сообщили в МУП «ТТП».

ИА «Орелград»