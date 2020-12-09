В Орле маршрутка снесла столб

9.12.2020 | 10:22 Новости, Происшествия

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В ДТП пострадала пассажирка автобуса.

Вчера, 8 декабря в Орле произошло ДТП с маршруткой. Пассажирский ПАЗик врезался в столб. Пострадала одна из пассажирок автобуса.

Авария произошла около 18.00 на улице Московской. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем ПАЗа был 61-летний водитель. Автобус ехал со стороны улицы Орджоникидзе в направлении Московского шоссе. В районе дома №126 по улице Московской маршрутка почему-то сошла с дороги, протаранила ограждение и врезалась в световую опору. Чем был вызван такой маневр водителя, в ведомстве не уточнили.

Сообщается, что в результате ДТП пострадала 36-летняя женщина — пассажирка маршрутки. Она получила травмы, но госпитализация не потребовалась.

Авария нарушила движение городского транспорта. В частности, из-за повреждения контактной сети произошли сбои в движении троллейбусов №№1,5 и 8, сообщили в МУП «ТТП».

ИА «Орелград»

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