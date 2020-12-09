В Орле возбудили новое уголовное дело на «свидетелей Иеговы»

Орловская ячейка продолжила свою работу, несмотря на арест своего прежнего руководителя Денниса Кристенсена

Следственный комитет 9 декабря возбудил новое уголовное дело из-за функционирования орловской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщили в ведомстве. Напомним, ранее суд признал организацию «Свидетели Иеговы Орел» экстремистской.

Как выяснил «Орелград», последователи движения «Свидетели Иеговы» продолжили свою деятельность в Орле и после ареста своего бывшего руководителя — гражданина Дании Денниса Кристенсена. В 2018 году Железнодорожный суд Орла приговорил его к 6 годам заключения по статье 282 УК РФ.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что на замену Кристенсену в Орле пришел новый человек. Он прибыл из Ставропольского края, заявил источник «Орелграда». Чтобы соблюдать конспирацию, «Свидетели Иеговы» стали проводить собрания удаленно — в формате видеоконференций. Новых членов также стали привлекать скрытно — расклеивая объявления с QR-кодами. Сканируя их, можно было попасть на сайты с агитацией «Свидетелей Иеговы», рассказал собеседник.

Новый руководитель «Свидетелей Иеговы Орел» следил, чтобы последователи соблюдали установленные ограничения. В их числе — запрет на использование донорской крови и отказ от прививок, добавил источник. Это особенно опасно в условиях пандемии коронавируса, посчитали силовики.

По версии силовиков, управленческий центр «Свидетелей Иеговы» находится в Петербурге и финансируется из США. Орловская ячейка была одной из почти 400 подразделений. Она собирала деньги в пользу головной организации, и сумма ежемесячных пожертвований достигала 1 млрд рублей, рассказал собеседник агентства.

ИА «Орелград»