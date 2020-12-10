Получать финансовую помощь от государства при рождении детей станет проще

С первого полугодия 2021 года при рождении ребенка семьям будут приходить автоматические уведомления обо всех полагающихся им пособиях.

Отражаться они будут в личном кабинете на портале Госуслуг. Вариантов помощи много, разобраться, порой, в них сложно, о некоторых родители вовсе не знают. Теперь, используя персональное информирование, национальный проект «Демография» решает эту проблему. Помимо рассылок, информацию о мерах социальной поддержки можно будет узнать лично, позвонив в контакт-центр. Работать он начнет с 1 июля 2021 года на базе Пенсионного фонда России. Консультация для родителей будет бесплатной.

Вырастет в следующем году не только информационная доступность о детских пособиях, но и их размер. Материнский капитал проиндексируют: на первого ребенка он увеличится на 17 тыс. рублей и составит 483 882 рублей, сумма на второго малыша станет больше почти на 23 тыс. рублей и будет равна 639 432 рублям.

Увеличится и количество получателей материнского капитала в Орловской области. На днях в регионе принят закон, по которому опекунские и приемные семьи приравниваются к многодетным, а значит больше орловских семей могут воспользоваться всеми мерами господдержки для многодетных семей Орловской области. На сегодняшний день в регионе насчитывается 48 опекунских семей, воспитывающих трех и более детей, – всего 165 детей до 18 лет. Многодетных приемных семей — 98, в них воспитываются 416 детей. Дополнительное финансирование будет идти в рамках национального проекта «Демография».

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ИА «Орелград»