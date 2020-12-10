В Орле нашли наркосвязь с Крымом

Один из участников преступной группировки отправится в колонию.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом Заводского района города Орла. Перед ним предстал один из членов межрегиональной преступной группировки, которая отличалась своей организацией. Действовала она в интернете, причем организатор этой группы даже создал своего рода интернет-магазин, назвав его ярмаркой.

Как следует из материалов дела, эта ОПГ искусно маскировалась под законопослушную организацию. У нее был директор, его заместитель, были и рядовые сотрудники. В основном это были так называемые курьеры и закладчики – люди, которые закладывали в тайники дозы наркотиков. Примечательно, что главарь группировки планировал наладить устойчивую сеть сбыта наркотиков на территории двух регионов страны – в Орловской области и Республике Крым.

Рядовые сотрудники орловского и крымского «отделений» должны были не только фасовать оптовые партии и закладывать наркотики в тайники, но и заниматься рекламой: оставлять на стенах домов и в других общественных местах «рекламные» объявления о возможности приобрести наркотики через интернет. Более того, ОПГ даже устраивала акции. В материалах дела описана одна из них – внутренними правилами предусматривалось, что для наиболее активных закладчиков, сделавших 1000 и более закладок, устраиваются розыгрыши ценных подарков.

В данном случае на скамье подсудимых оказался один из таких рядовых сотрудников, который работал не в Крыму, а в орловском «структурном подразделении» этой межрегиональной банды. Как и другие его коллеги, он предварительно прошел дистанционное обучение – его учили мерам конспирации. Тем не менее, он попался. Мужчину с поличным задержали полицейские. Ему предъявили обвинение не только в незаконном приобретении, хранении и сбыте крупной партии наркотиков. Его также признали виновным в участии в организованном преступном сообществе.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

ИА «Орелград»