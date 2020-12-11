Дело о таинственно пропавшей орловчанке дошло до кассации

11.12.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Чиновники по суду пытались взыскать с нее годами выплачивавшиеся пособия.

Необычное гражданское дело, первоначально рассмотренное в райцентре Хомутово Орловской области, дошло до Первого кассационного суда общей юрисдикции. Как уже писал «Орелград», иск подало управление Пенсионного фонда РФ, которое просило взыскать с местной жительницы довольно крупную сумму. Обстоятельства этого дела крайне необычны. История началась в 2011 году, когда местная жительница была признана безвестно отсутствующей на основании решения Новодеревеньковского районного суда.

Как пояснили в пресс-службе этого суда, на основании вынесенного тогда решения дети женщины начали получать социальную пенсию по случаю потери кормильца. Однако затем, почти десяток лет спустя, сотрудники Пенсионного фонда выяснили, что пропавшая не просто жива, но и ведет довольно активный образ жизни.

Было установлено, что она трудилась в разных организациях, брала кредиты и даже зарегистрирована в Новодеревеньковском районе, хотя по месту прописки и не проживает. Чиновники сделали логичный вывод о том, что женщина не является безвестно отсутствующей. После того соответствующее решение суда было отменено, выплаты ежемесячных пособий на содержание несовершеннолетних детей были прекращены.

Этим дело не закончилось. Пенсионный фонд потребовал в суде взыскать с женщины пособия, которые все эти годы получали ее дети. Однако в удовлетворении иска отказал сначала суд первой инстанции, а затем – Орловский областной суд. Аналогичное решение теперь принял и суд кассационной инстанции.

Позиция судов все трех инстанций заключается в следующем — невыполнение женщиной своих родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей не может являться основанием для возложения на нее обязанности компенсировать выплаченную за период ее отсутствия пенсию по случаю потери кормильца.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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