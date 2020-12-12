Под Орлом разоблачили нелегального стоматолога

Около 50 орловцев получили лечение у врача без лицензии.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление Ливенской межрайонной прокуратуры к индивидуальному предпринимателю из города Ливны. Надзорное ведомство поставило вопрос о привлечении ответчика к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Ответчик в суд не явился, но в своем ходатайстве указал, что факт совершенного правонарушения признает.

Как следует из материалов дела, постановление было вынесено по итогам проведенной проверки. Было установлено, что ИП в Ливнах держит частный стоматологический кабинет и оказывает услуги стоматологии общей практики — лечение, консультации и осмотр. У него имеется соответствующее медицинское образование, а в своей работе он использует оборудование, имеющее сертификаты соответствия.

Однако выяснилось, что у медика нет самого главного — лицензии на оказание стоматологических услуг. Без нее работать запрещено законом. Из объяснений ИП следует, что он все еще собирает необходимый пакет документов для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом он признал, что работая без лицензии, принял около 50 пациентов, с которыми были заключены договоры на оказание платных стоматологических услуг.

О том, что медицинской деятельностью надо заниматься только при наличии лицензии, ИП знал, но «так как ее получение занимает достаточно долгое время, не сразу ее оформил». Такое объяснение не убедило прокуратуру, которая вынесла постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. Суд признал стоматолога виновным и наказал его минимально возможным за такое правонарушение штрафом в размере 4000 рублей.

ИА «Орелград»