В Орле две иномарки не разъехались на перекрестке

В аварии есть пострадавшая.

В воскресенье, 13 декабря в Орле произошло ДТП. Две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского переулка. В аварии пострадала пассажирка одной из машин.

Авария случилась около 17.00 в районе дома №189 по Комсомольской. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем «Фольксвагена Джетта» был 29-летний водитель. Он двигался по Комсомольской от автовокзала в сторону «Чайки». Поворачивая налево, на переулок Карачевский, «Фольксваген» столкнулся с «Ладой Ларгус» под управлением 51-летнего водителя. Тот ехал во встречном направлении прямо.

Сообщается, что в столкновении машин пострадала 40-летняя пассажирка «Лады». С места аварии ее увезли в приемный покой ООКБ, но после оказания медпомощи отпустили домой.

ИА «Орелград»