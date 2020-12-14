В Орле главбуха МУПа обязали вернуть 9 млн и отсидеть 5 лет

Стали известны детали приговора экс-сотруднику МУП «ЖРЭП» (Заказчик).

Заводской районный суд города Орла озвучил некоторые подробности рассмотрения уголовного дела, которое было возбуждено в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера МУП «ЖРЭП» (Заказчик). Ее признали виновной в по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как следует из сообщения суда, хищение крупной суммы, принадлежавшей муниципальному предприятию, подсудимая совершила в период с 2012 по 2018 годы. В это время она занимала должность главбуха. Было установлено, что женщина получила в кассе предприятия по расходным ордерам более 12,6 миллиона рублей. Эти деньги были предназначены для службы судебных приставов – предприятие планировало погасить свою задолженность по исполнительным производствам.

Однако главбух, по мнению следствия и суда, присвоила себе около 9,44 миллиона рублей, то есть фактических их похитила. А чтобы «замести следы», внесла данные о расчетах с УФССП в электронную программу и даже сумела заполучить некие квитанции. В судебном заседании подсудимая свою вину не признала. По ее версии, недостача денег была «связана с неправомерными действиями судебных приставов-исполнителей». Не признала она и гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Однако суд счел ее вину доказанной. Он приговорил женщину к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна будет заплатить государству штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ее на 2 года лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах.

Что касается гражданского иска, то он тоже был удовлетворен. Суд обязал подсудимую выплатить в пользу МУП «ЖРЭП» (Заказчик) похищенную сумму, то есть 9,44 миллиона рублей. Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена. Приговор Заводского районного суда еще может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»