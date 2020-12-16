Администрация губернатора потратит 400 тысяч на открытки

Чиновники решили запастись открытками на год вперед.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила о проведении закупки поздравительных открыток. Всего из бюджета региона на данные цели планируется потратить чуть менее 401 тысячи рублей. Судя по техническому заданию для поставщика, чиновники решили запастись поздравлениями на год вперед. Об этом говорит, например, тематика закупаемого товара.

Так, администрация губернатора планирует приобрести 480 «просто» поздравительных открыток, а также массу тематических изделий: 1100 открыток к празднику «4 Ноября – День народного единства», 1230 открыток к празднику «12 Июня – День России», 2225 открыток к празднику «Новый год», 1735 открыток «С Днем рождения», 1865 открыток к празднику «9 Мая – День Победы», 680 открыток к празднику «8 Марта – Международный женский день» и 1410 открыток к празднику«23 Февраля – День защитника Отечества».

В рамках параллельной закупки администрация губернатора планирует потратить почти 603 тысячи бюджетных рублей на закупку у малого бизнеса цветочной продукции. Это должны быть живые цветы с оформлением их в букеты и композиции, а также венки и корзины с подбором упаковочного материала. Деньги потратят на альстромерии, гвоздики, герберы, гипсофилы, розы, хризантемы, лилии, листья, папоротник и другое.

ИА «Орелград»