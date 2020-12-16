Орловская прокуратура проверит рост цен на продукты

16.12.2020 | 9:43 Новости, Общество

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Ведомство пообещало принять меры к нарушителям.

Прокуратура Орловской области заинтересовалась ростом цен на отдельные продукты питания в регионе. Ведомство совместно с УФАС проверит ценообразование и намерено наказать виновных в подорожании товаров.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, в настоящее время в регионе отмечен рост цен на базовые продукты питания в среднем на 1,9%. В частности, значительно поднялись цены на сахар-песок (на 8,8%), масло подсолнечное (на 11,1%), яйца  куриные (на 12,2%).

Для проверки причин подорожания социально значимых продуктов, которые относят к категории товаров первой необходимости, прокуроры намерены привлечь специалистов УФАС, а также чиновников областного департамента промышленности и торговли.

— При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования, — пообещали в прокуратуре.

ИА «Орелград»

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