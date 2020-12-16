В Орле пьяный водитель инсценировал угон

Орловец соврал полиции, чтобы избежать наказания.

Уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал ранее несудимый местный житель, который попался на лжи полиции. Как следует из материалов дела, в начале марта этого года около часа ночи он позвонил в полицию и сообщил, что некий неизвестный гражданин угнал у него автомобиль «Лада Гранта». Как и положено, в полиции его предупредили о возможной уголовной ответственности за ложный донос.

Мужчина настаивал на своем. В результате его сообщение о преступлении было зарегистрировано. На указанное им место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Спустя пару часов он уже в отделе полиции написал заявление об угоне. Вскоре машину нашли на улице Раздольной в Орле.

Полиции удалось реконструировать предшествовавшие тому события. Было установлено, что машину никто не угонял. Около полуночи за рулем сидел сам заявитель, причем он находился в состоянии алкогольного опьянения. При движении по улице Льва Толстого водитель не справился с управлением. В результате «Лада» протаранила «Ниссан Альмера». Оба автомобиля получили механические повреждения.

Виновник ДТП, испугавшись ответственности, решил замести следы. С места происшествия он скрылся – отогнал «Ладу Гранту» на улицу Раздольную, где бросил ее и отправился звонить в полицию. Когда правда была раскрыта, на доносчика завели уголовное дело. Свою вину он признал в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке. Подсудимого приговорили к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»