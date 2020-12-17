Два человека погибли в пожаре под Орлом

17.12.2020 | 10:24 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Личность одного из них неизвестна.

Сегодня рано утром в Троснянском районе произошел пожар. В сгоревшем частном доме спасатели обнаружили двух погибших.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04.18. Горел дом в деревней Турейка Троснянского района. Через два часа спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины. Через 40 минут в сгоревшем доме нашли еще один труп. Личность погибшего пока не установлена, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования