Два человека погибли в пожаре под Орлом

Личность одного из них неизвестна.

Сегодня рано утром в Троснянском районе произошел пожар. В сгоревшем частном доме спасатели обнаружили двух погибших.

Как рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04.18. Горел дом в деревней Турейка Троснянского района. Через два часа спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины. Через 40 минут в сгоревшем доме нашли еще один труп. Личность погибшего пока не установлена, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»