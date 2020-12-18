УФАС выяснит, почему Орлу не хватило московского песка

Орловская «Спецавтобаза» пожаловалась на столичного поставщика.

Управление ФАС России по Орловской области издало уведомление о рассмотрении сведений о недобросовестном поставщике. Оно уже направлено двум сторонам – МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и зарегистрированной в Москве компании «Нафтатрансрегион». Соответствующая документация размещена на официальном сайте Орловского УФАС.

Из нее следует, что сведения для включения столичной компании в реестр недобросовестных поставщиков поступили от орловского МУПа. Ранее «Спецавтобаза» выступила заказчиком при организации открытого аукциона в электронной форме на право поставки песка для изготовления песко-соляной смеси.

Судя по заявлению МУПа, указанная столичная фирма уклонилась от заключения договора поставки песка по итогам проведенного аукциона и не предоставила обеспечение исполнения этого договора. УФАС признало предоставленные сведения достаточными для принятия их к рассмотрению. Стороны вправе представить в антимонопольную службу все необходимые документы, доказывающие их правоту в данном споре.

Само рассмотрение назначено на 21 декабря 2020 года. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции заседание пройдет в дистанционном формате, без очного присутствия представителей сторон. В УФАС уточнили, что это будет видеоконференция.

ИА «Орелград»