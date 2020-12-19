Еще 179 орловцев заразились COVID-19, трое умерли

19.12.2020 | 11:37 Новости, Общество

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Общее число случаев в регионе достигло 19 225

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 19 225, за сутки диагноз подтвердился еще у 179 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день умерли три человека с COVID-19, общее количество жертв выросло до 239. Выздоровели 200 пациентов (17 247 всего).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 209. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 819 429 случаев. Выписано за весь период – 2 254 742. Умерло за весь период – 50 347», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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