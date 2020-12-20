В Орел могут завезти елки с усачами

Жителей региона призвали внимательно осматривать елки при покупке.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выпустило ряд рекомендаций для жителей о том, как правильно выбрать новогоднюю елку. Ведомство предупреждает, что с новогодними красавицами в регион могут быть завезены и опасные карантинные вредители леса.

В качестве потенциальной угрозы специалисты называют, например, жуков-усачей рода Monochamus. Говорят, что они не только наносят вред лесным культурам, но и являются переносчиками еще одного опасного карантинного организма – сосновой стволовой нематоды.

«Для предотвращения заноса и распространения опасных карантинных объектов в подведомственных регионах сотрудники управления регулярно проводят рейды на автодорогах области, по которым осуществляется транспортировка деревьев, а также по местам торговли лесными красавицами», — подчеркнули в ведомстве.

Однако специалисты напоминают, что хвойные деревья продаются, увы, не только на официальных елочных базарах. Найти и купить елку можно, например, по интернету. Сеть пестрит подобными предложениями, но предлагаемая продукция является, мягко говоря, сомнительной с точки зрения безопасности. Ведь она, как правило, не имеет сертификата и не была проверена специалистами. При этом каждая официально ввезенная партия деревьев подвергается строгому карантинному фитосанитарному досмотру.

«Гражданам тоже нужно быть внимательными при покупке новогодних красавиц, особенно через интернет, т.к. в условиях рынка свободного перемещения товаров через границу велика вероятность завоза опасных карантинных вредителей и возбудителей болезней растений, — считают в ТУ Россельхознадзора. — По всем возникающим вопросам, а также в случае обнаружения нетипичных для нашего региона вредителей и болезней растений вы можете обращаться в отдел государственного надзора в области внутреннего карантина растений по адресу: г. Орел, ул. Пожарная, д. 72, телефон: (4862)76-14-69».

ИА «Орелград»