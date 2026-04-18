Закупка принтеров из США для «Титаника» привлекла внимание УФАС

Детали совершения сделки также изучил арбитражный суд.

Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении исковых требований казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Истец просил о признании недействительными решения и предписания монопольного органа, которые тот вынес в июле 2025 года. Как следует из материалов дела, в июне 2025 года в единой информационной системе было размещено извещение о проведении закупки.

«Орелгосзаказчик» искал поставщика специальных принтеров для строящегося многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, который народ прозвал «Титаником». Начальная максимальная цена контракта составляла 583 тысячи рублей. На участие в закупке было подано четыре заявки, три из которых заказчик отклонил, а четвертую признал соответствующей требованиям закупки.

После этого в Орловское УФАС России поступила жалоба от одного из участников закупки. Она была признана необоснованной, но в то же время комиссия УФАС, рассматривавшая это дело, все-таки нашла в действиях заказчика нарушение законодательства о закупках для государственных нужд. Заказчику было выдано предписание с требованием отменить протокол подведения итогов определения поставщика и фактически заново провести аукцион.

«Орелгосзаказчик», не согласившись с решением антимонопольного органа, обратился в арбитражный суд. Как выяснилось, камнем преткновения стали американские принтеры, которые представляют собой специальные медицинские изделия. Антимонопольщики установили, что один из участников закупки в своей заявке указал, что предлагаемые им к поставке принтеры не имеют товарного знака. Однако официальные реестры гласят, что данная продукция выпускается в США и имеет товарный знак.

Однако на территории Российской Федерации, согласно данным Роспатента, указанный товарный знак не зарегистрирован. По мнению УФАС, поскольку участник закупки при формировании заявки в информации о товаре в графе «Товарный знак» указал отсутствие товарного знака у предлагаемого к поставке товара, то он представил в заявке недостоверную информацию. Следовательно, ее надо было отклонить.

«Следует отметить, что указание товарного знака в заявке служит целям идентификации предложенного участником закупки товара, а не целям правовой охраны товарных знаков при обороте товаров», – подчеркнуто в решении арбитражного суда.

Заказчик не оспаривал факт того, что товарный знак на американские принтеры не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Но, по его мнению, именно указание в заявке данного товарного знака являлось бы недостоверной информацией о товаре, поскольку в России он не зарегистрирован. Можно понять логику обеих сторон, которые просто взглянули на ситуацию под разным углом. Изучив доводы и представленные материалы, арбитраж в удовлетворении иска отказал, то есть встал на сторону антимонопольного органа. Но на решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”