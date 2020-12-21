«До чего дошел прогресс»: три школы Орловской области учатся по-новому

Сделать образование качественным и продуктивным, заинтересовать ученика, наладить связь между ним и учителем — задачи новой программы, к которой подключились орловские школы. В ее основе — система индивидуального обучения и организации учебного процесса в условиях дистанционного режима. Сегодня это актуально, как никогда.

Федеральная программа «Цифровая платформа персонализированного образования для школы», разработанная Сбербанком, направлена на достижение результатов нацпроекта «Образование». Ее первыми участниками в Орловской области стали три образовательных учреждения: школа № 51 города Орла, Бунинская средняя школа Урицкого района и «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района. В них продолжается внедрение персонализированного образования, педагоги успешно изучают саму систему на сайте. Обучение на школьной цифровой платформе доступно для учеников 6-7 классов — «Сберклассов». Технические возможности есть у каждого — всех школьников, обучающихся по этой программе, обеспечили планшетами.

В целом, цифровая платформа включает 17 дисциплин. Это алгебра, английский язык, биология, география, геометрия, информатика, история России, всеобщая история, литература, математика, музыка, ОБЖ, обществознание, русский язык, технология, физика, химия. Школы нашего региона апробируют обучение по всем этим учебным предметам. В список добавлена физическая культура и изобразительное искусство. У каждого школьника есть личный кабинет и собственный учебный план. Задания представлены в виде текста, видео, графиков.

Организация удалённого обучения на цифровой платформе имеет много преимуществ: разноуровневая система сложности заданий, проектная и исследовательская деятельность, интерактивность, возможность работать индивидуально и в группе. Ученики говорят, что поэтапное уровневое освоение материала — это большой плюс, который в сумме дает более качественное обучение. Есть возможность самостоятельного выбора цели, сложности заданий.

Все учебные материалы платформы соответствуют государственному образовательному стандарту.

Технологии искусственного интеллекта системы позволяют автоматически отслеживать успехи и пробелы в знаниях каждого ученика. При этом важно, что платформа не заменяет учителя, его роль, по-прежнему, остается ключевой.

#виден_результат57

ИА «Орелград»