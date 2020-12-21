Мужчина подцепил на вокзале в Орле «ковидный» штраф

Суд рассмотрел дело транзитного пассажира без маски.

В Орловской области суд рассмотрел очередное дело об административном правонарушении, которое было возбуждено в отношении гражданина за несоблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, на нарушении мужчина попался 4 ноября 2020 года. Около 20 часов вечера он был застигнут без маски общественном месте, а именно в транзитном зале железнодорожного вокзала станции «Орел».

Тем самым транзитный пассажир нарушил требования указа губернатора Орловской области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Напомним, этот документ действует в регионе с начала апреля текущего года. Он обязывает граждан пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания общественных местах и транспорте.

В данном случае правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»