Еще 70 детей-сирот получили квартиры в Орле

Им торжественно вручили ключи от жилья в комплексе «Московский парк»

В Орле еще 70 детей-сирот получили ключи от квартир в новостройках в Орле. Торжественная церемония состоялась 22 декабря на территории жилого комплекса «Московский парк», который возводит строительный холдинг «Орелстрой».

В квартирах для сирот есть отделка, ПВХ-окна и застекленный балкон, электроплита, оснащенная ванная комната, напольные покрытия и двери. Кроме того, строители подготовили специальный новогодний подарок для каждого новосела – микроволновку.

С новосельем сирот поздравили губернатор Орловской области Андрей Клычков, мэр Орла Юрий Парахин и главный исполнительный директор «Орелстроя» Дмитрий Сучков. По словам Клычкова, в этом году в регионе купили 178 квартир для детей-сирот, из них 113 – на первичном рынке. Парахин поблагодарил строителей и руководство «Орелстроя» и подчеркнул, что в следующем году город планирует передать сиротам около 100 квартир.

«Для строительного холдинга «Орёлстрой» сегодняшний день – настоящий праздник! В одном из самых перспективных районов города, ЖК «Московский парк», стало на 70 новоселов больше. строительный холдинг «Орёлстрой» ежегодно участвует в программе по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И, по сложившейся традиции, праздничное вручение ключей от новых квартир проходит накануне самого доброго семейного праздника, чтобы вы смогли встретить Новый год в своем собственном доме», — сказал Дмитрий Сучков.

Строительство «Московского парка» началось в 2018 году. ЖК включает в себя шесть объектов, к концу 2020 года строители уже сдали три дома. В них проживают около 700 человек. «Московский парк» стал первым ЖК в Орле, где используется единый дизайн-код фасадов и мест общего пользования.

В начале декабря ключи от новых квартир получили 10 сирот из Орловского района. Им выдали жилье в микрорайоне «Болховский», который также возводит «Орелстрой».

ИА «Орелград»